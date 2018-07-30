Актер устроил тест-драйв танка для телеведущего Джея Лено

Пульс

Видео: Шварценеггер раздавил лимузин танком

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30 июля 2018

Арнольд Шварценеггер пригласил телеведущего Джея Лено прокатиться на танке M-47 Patton 1951 года, который экс-губернатор Калифорнии получил в подарок от австрийской армии. Во время тест-драйва на полигоне «Железный Арни» раздавил гусеницами лимузин Lincoln Town Car, сообщает CNBC.

Железные кони «Железного Арни»

M-47 Patton выпускался в США с 1951 года. Основное вооружение танка — 90-миллиметровая пушка M36, вспомогательное — два 7,62-миллиметровых и один 12,7-миллиметровый пулемет. В движение M-47 Patton приводит 29,36-литровый двигатель V12 с двумя турбинами. Мощность агрегата составляет 810 лошадиных сил. Этот танк Арнольд Шварценеггер водил в армии.

Видео: CNBC

Помимо танка, в коллекции Шварценеггера есть электрический Hummer H1, построенный австрийской фирмой Kreisel. Внедорожник оснащен двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 490 лошадиных сил. Двигатели питаются от комплекта батарей емкостью 100 киловатт-часов. На одной зарядке «зеленый» Hummer способен проезжать до 300 километров.

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