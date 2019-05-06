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17:07

Mercedes-Benz отзывает в России полторы тысячи автомобилей S-Class

Под отзыв попали в том числе машины из линеек Maybach и AMG

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 1569 автомобилей S-Class. На них обнаружена не соответствующая спецификации функция контроля положения рук на рулевом колесе. Сообщение о начале сервисной акции размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Под отзыв попадаются автомобили, реализованные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года. Сообщается, что на этих машинах, оснащенных адаптивным круиз-контролем Distronic Plus и ассистентом рулевого управления, «функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации». Дилеры марки должны будут проверить положение пыльника рулевой рейки и обновить программное обеспечение блока управления системой стабилизации.

Владельцам попадающих под действие сервисной акции автомобилей предлагается связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все работы будут осуществляться бесплатно.

В 2018 году Mercedes-Benz уже отзывал в России машины S-класса. Тогда у них нашли «несоответствие соотношения смеси газообразователя» в пиропатронах натяжителей передних ремней безопасности.

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