Mercedes-Benz отзывает в России полторы тысячи автомобилей S-Class

Под отзыв попадаются автомобили, реализованные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года. Сообщается, что на этих машинах, оснащенных адаптивным круиз-контролем Distronic Plus и ассистентом рулевого управления, «функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации». Дилеры марки должны будут проверить положение пыльника рулевой рейки и обновить программное обеспечение блока управления системой стабилизации.

Владельцам попадающих под действие сервисной акции автомобилей предлагается связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все работы будут осуществляться бесплатно.