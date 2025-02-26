В России хотят ограничить возраст пользователей электросамокатов

При рассмотрении поправок у властей возникло множество вопросов

В России могут запретить несовершеннолетним пользоваться элеткросамокатами. Установить возрастные ограничения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили сотрудники Министерства транспорта. Авторы инициативы направили законопроект на рассмотрение правительства, после чего документ ушел на доработку. В ведомстве сообщили, что уже на начальной стадии у властей возникли вопросы.