В России хотят ограничить возраст пользователей электросамокатов

Опубликовано 26 февраля 2025, 19:191 мин.
В России хотят ограничить возраст пользователей электросамокатовПри рассмотрении поправок у властей возникло множество вопросов
В России могут запретить несовершеннолетним пользоваться элеткросамокатами. Установить возрастные ограничения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили сотрудники Министерства транспорта. Авторы инициативы направили законопроект на рассмотрение правительства, после чего документ ушел на доработку. В ведомстве сообщили, что уже на начальной стадии у властей возникли вопросы.
© Сергей Бобылев / РИА Новости
О подготовке законопроекта по ограничению возраста пользователей средств индивидуальной мобильности сообщил заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. Чиновник заявил, что ведомство передало готовый документ на рассмотрение правительства, после чего поправки отправили на доработку из-за возникновения множества спорных вопросов.
По мнению Иванова, введение возрастных ограничений необходимо для регулирования отрасли. Ожидается, что, если власти все-таки примут законопроект, в России запретят передвигаться на электросамокатах и других СИМ лицам, не достигшим 18 лет.
В конце января в России появилась электросамокатная полиция. Тогда сообщалось, что на первом этапе полицейские будут патрулировать федеральную территорию «Сириус».