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Опубликовано 16 июля 2025, 09:20
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Электросамокаты запретили в еще одном российском городе

Частные СИМ при этом все еще разрешены
Еще один город России запретил прокат самокатов. Уже второй город решается на такой запрет: вслед за Благовещенском аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) запретили в Елабуге (республика Татарстан). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местные власти, в том числе исполнительный комитет Елабужского района.
Электросамокаты запретили в еще одном российском городе
© Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Причина запрета на прокат СИМ — отсутствие инфраструктуры. Власти пояснили, что в Елабуге нет достаточного количества велодорожек и специальных полос для самокатов и других подобных устройств. На тротуарах они мешают пешеходам и создают опасность.

Пока проблема с инфраструктурой не будет решена, прокатные СИМ в городе останутся под запретом. «Нелегальные» устройства будут эвакуировать на штрафстоянку.

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Отмечается, что речь идет именно о прокате: обычным гражданам не запрещается пользоваться личными электросамокатами, если они соблюдают ПДД.

До Елабуги похожий запрет ввел Благовещенск, запретив заодно и личные СИМ. Штрафовать за нарушение запрета будут на сумму до 100 тысяч рублей — такую санкцию предусмотрели для юрлиц. Для граждан она скромнее — от двух до трех тысяч, пишет «Амурская правда».

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Законы
#Штрафы