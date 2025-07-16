Электросамокаты запретили в еще одном российском городе

Причина запрета на прокат СИМ — отсутствие инфраструктуры. Власти пояснили, что в Елабуге нет достаточного количества велодорожек и специальных полос для самокатов и других подобных устройств. На тротуарах они мешают пешеходам и создают опасность.

Пока проблема с инфраструктурой не будет решена, прокатные СИМ в городе останутся под запретом. «Нелегальные» устройства будут эвакуировать на штрафстоянку.