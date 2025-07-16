Электросамокаты запретили в еще одном российском городе

Электросамокаты запретили в еще одном российском городеЧастные СИМ при этом все еще разрешены
Причина запрета на прокат СИМ — отсутствие инфраструктуры. Власти пояснили, что в Елабуге нет достаточного количества велодорожек и специальных полос для самокатов и других подобных устройств. На тротуарах они мешают пешеходам и создают опасность.
Пока проблема с инфраструктурой не будет решена, прокатные СИМ в городе останутся под запретом. «Нелегальные» устройства будут эвакуировать на штрафстоянку.
Отмечается, что речь идет именно о прокате: обычным гражданам не запрещается пользоваться личными электросамокатами, если они соблюдают ПДД.
До Елабуги похожий запрет ввел Благовещенск, запретив заодно и личные СИМ. Штрафовать за нарушение запрета будут на сумму до 100 тысяч рублей — такую санкцию предусмотрели для юрлиц. Для граждан она скромнее — от двух до трех тысяч, пишет «Амурская правда».