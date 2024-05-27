В России хотят внедрить «лежачих полицейских» для электросамокатов

В России хотят внедрить «лежачих полицейских» для электросамокатовОни лишат пользователей СИМ возможности разгоняться и повысят безопасность пешеходов
За девять месяцев минувшего года было зафиксировано более 2,6 тысячи аварий с участием СИМ, говорится в записке, адресованной главе ГИБДД Михаилу Черникову. Это примерно в три раза больше, чем за тот же период 2022 года. Все чаще ДТП происходят на тротуарах, в парках и даже на детских площадках.
ПДД не справляются: запрет разгоняться быстрее 25 километров в час соблюдают кикшеринговые сервисы, но не владельцы частных устройств.
Запретительные меры, включая введение закрытых зон, тоже не выход, считают авторы идеи. В институте указывают, что именно благоприятные условия для любителей быстрой езды приводят к ДТП. Решением могли бы стать искусственные неровности на тротуарах, подобные автомобильным.
В июне в Госдуме рассмотрят законопроект, ужесточающий ответственность для самокатчиков, нарушающих ПДД. Пьяная езда будет грозить штрафом в 30 тысяч рублей, превышение скорости — до пяти тысяч, езда не в одиночку — до трех тысяч. Как будут «ловить» нарушителей, неясно. Ранее сообщалось, что к слежке за ними приспособят дорожные камеры, однако вопрос распознавания устройств остается открытым.