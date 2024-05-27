В России хотят внедрить «лежачих полицейских» для электросамокатов

За девять месяцев минувшего года было зафиксировано более 2,6 тысячи аварий с участием СИМ, говорится в записке, адресованной главе ГИБДД Михаилу Черникову. Это примерно в три раза больше, чем за тот же период 2022 года. Все чаще ДТП происходят на тротуарах, в парках и даже на детских площадках.

ПДД не справляются: запрет разгоняться быстрее 25 километров в час соблюдают кикшеринговые сервисы, но не владельцы частных устройств.