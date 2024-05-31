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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 13:16
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Самокатчиков все-таки будут штрафовать при помощи камер

Для этого создадут специальную «систему контроля и надзора»
В России появятся камеры, фиксирующие нарушения ПДД самокатчиками. Минтранс РФ разместил конкурсную заявку на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке комплекса для слежения за пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет «Газета.Ru». Кроме этого, предлагается присваивать таким устройствам учетные номера, совмещенные с меткой для дистанционного распознавания.
Самокатчиков все-таки будут штрафовать при помощи камер
© Алексей Даничев / РИА Новости
Мария Руцкая

Тема ОКР — «Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании СИМ в субъектах РФ». Комплекс должен уметь фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Помимо самокатов, следить хотят за электроскутерами, гироскутерами, моноколесами, сегвеями и так далее.

В Минтрансе указывают, что СИМ наводнили улицы Москвы. Только с 2018 по 2021 год число прокатных электросамокатов выросло в восемь раз, количество пользователей — в 33 раза, до миллиона человек. Число поездок уже три года назад достигло восьми миллионов в год.

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Кроме этого, в рамках ОКР хотят разработать прототип учетного номера СИМ, а также мобильное приложение и систему контроля.

ПДД для самокатов действуют уже больше года. Есть и штрафы, однако единой системы контроля нет, как и регистрации устройств. Кикшеринговые компании самостоятельно ужесточают условия: Whoosh, например, повесила на самокаты большие номера, а накануне она, «Юрент» и «Яндекс.Go» подняли штрафы до максимальных 150 тысяч рублей за нарушения правил пользования.

Источник:Газета.Ru
Автор:Мария Руцкая
Тег:
#Россия