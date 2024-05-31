Самокатчиков все-таки будут штрафовать при помощи камер

Самокатчиков все-таки будут штрафовать при помощи камерДля этого создадут специальную «систему контроля и надзора»
Тема ОКР — «Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании СИМ в субъектах РФ». Комплекс должен уметь фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Помимо самокатов, следить хотят за электроскутерами, гироскутерами, моноколесами, сегвеями и так далее.
В Минтрансе указывают, что СИМ наводнили улицы Москвы. Только с 2018 по 2021 год число прокатных электросамокатов выросло в восемь раз, количество пользователей — в 33 раза, до миллиона человек. Число поездок уже три года назад достигло восьми миллионов в год.
Кроме этого, в рамках ОКР хотят разработать прототип учетного номера СИМ, а также мобильное приложение и систему контроля.
ПДД для самокатов действуют уже больше года. Есть и штрафы, однако единой системы контроля нет, как и регистрации устройств. Кикшеринговые компании самостоятельно ужесточают условия: Whoosh, например, повесила на самокаты большие номера, а накануне она, «Юрент» и «Яндекс.Go» подняли штрафы до максимальных 150 тысяч рублей за нарушения правил пользования.