В России продают редкий армейский внедорожник, который не выпускался серийно

Выставленный на продажу экземпляр – это незащищённая версия, которая оснащена лёгким брезентовым верхом, натянутым поверх каркаса безопасности. В движение внедорожник приводит 114-сильный дизельный двигатель объёмом 2,2 литра от УАЗ Хантер 315148, а пару ему составляет механическая коробка передач. В числе дополнительного оборудования – встроенная в передний бампер штатная лебёдка.
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По словам автора объявления, на капоте «Скорпиона» закреплены два стопорных «башмака», которые можно снять и подложить под колеса. Якобы, это решение подсказали военные разведчики, протестировавшие автомобиль в условиях, приближенных к боевым.
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Разработкой «Скорпиона-2М» занималась российская корпорация «Защита». Первые экземпляры были построены на платформе УАЗа, но позже компания создала собственную «тележку» с полностью независимой подвеской, не оказавшись при этом от использования компонентов УАЗа.
Помимо упомянутой версии также были собраны бронированные внедорожники и штурмовые версии с возможностью установки лёгкого вооружения. Однако до серийного производства дело так и не дошло – проект свернули, так как потенциальные заказчики потеряли к нему интерес.