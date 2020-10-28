В России продают редкий армейский внедорожник, который не выпускался серийно

На Auto.ru появилось объявление о продаже очень редкого внедорожника «Скорпион-2М» 2013 года, который был разработан для российской армии, но так и не стал серийным. За военный автомобиль с пробегом 45 тысяч кило­метров продавец просит 970 тысяч рублей – за эту цену в России можно купить УАЗ «Патриот».