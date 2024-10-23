Внедорожник и пикап возрожденной марки Scout показали на новом тизере

Премьера обеих моделей состоится завтра, 24 октября

Внедорожник и пикап возрожденной марки Scout: что о них известно. За сутки до премьеры, назначенной на 24 октября, Volkswagen поделился финальным тизерным изображением двух новинок. Они будут продаваться в США под возрожденным брендом Scout — в 60-80-е годы прошлого века он принадлежал International Harvester, а в 2021 году права на этот товарный знак перешли Volkswagen. Немецкий концерн решил использовать его для выпуска электрических моделей, которые смогут составить конкуренцию Jeep Wrangler и Gladiator в США.