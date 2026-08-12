Сделанный в Китае мотоцикл Ural Neo 500 выйдет на американский рынок в сентябре
Neo 500 кардинально отличается от всех предыдущих моделей «Урала». Вместо оппозитного двигателя и стиля «милитари» — современный рядный двухцилиндровый мотор Zonsen объёмом 446 см³ и мощностью 35 л.с. Мотоцикл оснащён TFT-дисплеем, светодиодной оптикой и встроенным видеорегистратором. Сухая масса новинки — 334 кг, что легче классических «Уралов». Расход топлива — 6−7 л на 100 км, объём бензобака — 17 литров.
Собирают Neo 500 в Китае на мощностях партнёра Yingang. Это вынужденное решение: после 2022 года завод лишился доступа к комплектующим и ключевым рынкам, а попытка наладить сборку в Казахстане не помогла избежать убытков из-за высоких пошлин. Ирбитский завод продолжает выпускать небольшие партии классических моделей только для внутреннего рынка. Первая партия Neo 500 уже отправлена в Японию. В России мотоцикл пока не представлен.