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Опубликовано 12 августа 2026, 14:40
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Сделанный в Китае мотоцикл Ural Neo 500 выйдет на американский рынок в сентябре

Ирбитский мотоциклетный завод сообщил, что готовит к выводу на американский рынок совершенно новую модель — Ural Neo 500. Мотоцикл с коляской поступит к дилерам в США уже в сентябре 2026 года. Его рекомендованная розничная цена составит около $ 15 тыс. (примерно 1,24 млн рублей), что на $ 5 тыс. (около 411 тыс. рублей) дешевле классической модели Ural Gear Up.
Ural Neo 500
Ural Neo 500
© Ирбитский мотоциклетный завод
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Neo 500 кардинально отличается от всех предыдущих моделей «Урала». Вместо оппозитного двигателя и стиля «милитари» — современный рядный двухцилиндровый мотор Zonsen объёмом 446 см³ и мощностью 35 л.с. Мотоцикл оснащён TFT-дисплеем, светодиодной оптикой и встроенным видеорегистратором. Сухая масса новинки — 334 кг, что легче классических «Уралов». Расход топлива — 6−7 л на 100 км, объём бензобака — 17 литров.

Ural Neo 500

© Ирбитский мотоциклетный завод

Собирают Neo 500 в Китае на мощностях партнёра Yingang. Это вынужденное решение: после 2022 года завод лишился доступа к комплектующим и ключевым рынкам, а попытка наладить сборку в Казахстане не помогла избежать убытков из-за высоких пошлин. Ирбитский завод продолжает выпускать небольшие партии классических моделей только для внутреннего рынка. Первая партия Neo 500 уже отправлена в Японию. В России мотоцикл пока не представлен.

Источник:Ирбитский мотоциклетный завод
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Мотоциклы
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