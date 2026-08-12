Сделанный в Китае мотоцикл Ural Neo 500 выйдет на американский рынок в сентябре

Собирают Neo 500 в Китае на мощностях партнёра Yingang. Это вынужденное решение: после 2022 года завод лишился доступа к комплектующим и ключевым рынкам, а попытка наладить сборку в Казахстане не помогла избежать убытков из-за высоких пошлин. Ирбитский завод продолжает выпускать небольшие партии классических моделей только для внутреннего рынка. Первая партия Neo 500 уже отправлена в Японию. В России мотоцикл пока не представлен.