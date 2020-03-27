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12:35

Seat откажется от выпуска минивэна

Рынок покидает модель Alhambra

Seat Alhambra
Лиза Будрина
Испанская марка Seat завершает производство и продажи минивэна Alhambra, соплатформенника Vokswagen Sharan, сообщает Autocar. Преемника у модели не будет, однако вместо нее покупателям предложат семиместный кроссовер Seat Tarraco.

Alhambra снимут с конвейера в конце марта и на этом история модели, начавшаяся в 1995 году, завершится. Сборка соплатформенника от Volkswagen еще некоторое время продолжится, но и его дни сочтены: автомобиль будет продаваться только до конца 2020 года.

Seat намерен в будущем сосредоточиться на выпуске электрифицированных машин, таких как подключаемый гибрид Leon и и Cupra Formentor с гибридной силовой установкой.

Минивэн Alhambra пережил смену поколения в 2010 году, после чего обновлялся в 2015 и 2018 годах. О том, что модель исчезнет из линейки Seat и бренд откажется от выпуска автомобилей с таким типом кузова, говорили еще в 2016 году.

Что же касается российского рынка, то Seat покинул его еще в 2014 году и не намеревается возобновлять поставки.

Источник: Autocar.co.uk