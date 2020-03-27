Seat откажется от выпуска минивэна

Alhambra снимут с конвейера в конце марта и на этом история модели, начавшаяся в 1995 году, завершится. Сборка соплатформенника от Volkswagen еще некоторое время продолжится, но и его дни сочтены: автомобиль будет продаваться только до конца 2020 года.

Seat намерен в будущем сосредоточиться на выпуске электрифицированных машин, таких как подключаемый гибрид Leon и и Cupra Formentor с гибридной силовой установкой.