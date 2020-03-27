Seat откажется от выпуска минивэна

Alhambra снимут с конвейера в конце марта и на этом история модели, начавшаяся в 1995 году, завершится. Сборка соплатформенника от Volkswagen еще некоторое время продолжится, но и его дни сочтены: автомобиль будет продаваться только до конца 2020 года.
Seat намерен в будущем сосредоточиться на выпуске электрифицированных машин, таких как подключаемый гибрид Leon и и Cupra Formentor с гибридной силовой установкой.
Минивэн Alhambra пережил смену поколения в 2010 году, после чего обновлялся в 2015 и 2018 годах. О том, что модель исчезнет из линейки Seat и бренд откажется от выпуска автомобилей с таким типом кузова, говорили еще в 2016 году.
Что же касается российского рынка, то Seat покинул его еще в 2014 году и не намеревается возобновлять поставки.