Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом

В салоне Minimó друг за другом могут разместиться водитель и один пассажир. Для багажа предусмотрена небольшая ниша. Для доступа к квадрициклу используется цифровой ключ. Электрокар уже совместим с системами автономного управления четвёртого уровня, которые позволят ему самостоятельно передвигаться в специально отведенных для беспилотников зонах.