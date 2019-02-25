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16:46

Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом

Minimó видят как замену традиционным ситикарам

Компания Seat представила беспилотный электрический квадрицикл Minimó. Новинка предназначена для операторов каршеринга и оснащена съемным блоком аккумуляторов.

Seat заявляет, что Minimó — ответ на главные проблемы городской мобильности: пробки, отсутствие парковочных мест, введение «зеленых» зон с доступом только для экологически чистых автомобилей. Длина квадрицикла всего 2,5 метра, а ширина — 1,24 метра. Электрокар почти в два с половиной раза меньше обычного субкомпактного хэтчбека.

Seat Minimó оснащен одной фарой, как мотоцикл, а дизайн задних фонарей позаимствован из аэронавтики. Двери асимметричны и открываются верх для экономии пространства. На одной зарядке квадрицикл проезжает около 100 километров. Батарея сделана быстросъемной, что позволит заменить ее всего «за несколько секунд».

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В салоне Minimó друг за другом могут разместиться водитель и один пассажир. Для багажа предусмотрена небольшая ниша. Для доступа к квадрициклу используется цифровой ключ. Электрокар уже совместим с системами автономного управления четвёртого уровня, которые позволят ему самостоятельно передвигаться в специально отведенных для беспилотников зонах.

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Разработка Minimó стала частью программы 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. Совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica Seat намерен провести ходовые испытания прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Однако сроки пилотного запуска пока не называются.

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