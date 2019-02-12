Seat показал первое изображение собственного беспилотника

Разработка беспилотника стала частью программы 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. Совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica Seat намерен провести ходовые испытания прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Однако сроки пилотного запуска пока не называются.
В прошлом году Seat представил электрический скутер eXS. Он построен в сотрудничестве с Segway и может на одной зарядке проезжать до 25 километров. Зарядка скутера занимает 3,5 часа.
В 2020 году испанская марка выпустит свой первый электрокар. Модель построят на платформе MEB, разработанной Volkswagen, а ее техническая начинка будет такой же, как у хэтчбека ID. Seat обещает укомплектовать электромобиль системой автономного управления второго уровня.