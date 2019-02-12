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12 февраля, 13:58

Seat показал первое изображение собственного беспилотника

Автомобиль представят в рамках выставки Mobile World Congress

На крупнейшей выставке мобильной индустрии Mobile World Congress компания Seat представит концепт беспилотника с поддержкой стандарта связи 5G. Автомобиль-платформа станет частью стратегии по развитию городской микромобильности будущего.

Разработка беспилотника стала частью программы 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. Совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica Seat намерен провести ходовые испытания прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Однако сроки пилотного запуска пока не называются.

Seat eXS KickScooter

В прошлом году Seat представил электрический скутер eXS. Он построен в сотрудничестве с Segway и может на одной зарядке проезжать до 25 километров. Зарядка скутера занимает 3,5 часа.

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В 2020 году испанская марка выпустит свой первый электрокар. Модель построят на платформе MEB, разработанной Volkswagen, а ее техническая начинка будет такой же, как у хэтчбека ID. Seat обещает укомплектовать электромобиль системой автономного управления второго уровня.

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