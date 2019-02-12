Seat показал первое изображение собственного беспилотника

Разработка беспилотника стала частью программы 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. Совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica Seat намерен провести ходовые испытания прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Однако сроки пилотного запуска пока не называются.