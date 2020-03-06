За усталостью водителей в моделях Seat будет следить искусственный интеллект

Штаб-квартира Eyesight Technologies находится в Израиле. Стартап разрабатвает системы слежения за действиями водителя, которые используют технологии компьютерного зрения и искусственный интеллект. Например, их ПО в режиме реального времени анализирует движения человека, определяет направление взгляда, открыты глаза или закрыты, а также с какой частотой он моргает.
Алгоритм способен определить, когда человек заснул либо отвлекся, а также видит он приближающегося к автомобилю пешехода или нет. Помимо этого, система распознает разных водителей и выбирает необходимые настройки климатической установки, положения сидений, руля и зеркал. В Seat уверены, что совершенствование подобных систем позволит значительно сократить число дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за невнимательности — их доля в общем количестве составляет 36 процентов (данные по Великобритании).
Помимо Eyesight Technologies, в списке партнеров Xplora есть фирма Gauzy. Она создает стекла со специальной пленкой из жидких кристаллов, которая под действием электрических микроимпульсов меняет степень прозрачности. Технология позволит произвольно затемнять отдельные области, хотя Continental уже придумала, как использовать такие стекла в роли дисплеев.