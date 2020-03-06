За усталостью водителей в моделях Seat будет следить искусственный интеллект

Алгоритм способен определить, когда человек заснул либо отвлекся, а также видит он приближающегося к автомобилю пешехода или нет. Помимо этого, система распознает разных водителей и выбирает необходимые настройки климатической установки, положения сидений, руля и зеркал. В Seat уверены, что совершенствование подобных систем позволит значительно сократить число дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за невнимательности — их доля в общем количестве составляет 36 процентов (данные по Великобритании).