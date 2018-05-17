Новинка получит название Tarraco и дебютирует до конца года

Пульс

Семиместный кроссовер Seat: первый тизер

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17 мая 2018

Испанская марка Seat опубликовала в твиттере видеоролик, на котором можно рассмотреть новый кроссовер Tarraco. По предварительной информации, публичный дебют семиместного вседорожника состоится осенью на Парижском автосалоне.

Семиместную новинку построят на модульной платформе MQB группы Volkswagen, аналогичной той, что использовалась для Skoda Kodiaq и Tiguan. Моторная гамма будет состоять из бензиновых турбомоторов объемом 1,4 и 2,0 литра, а также дизелей и гибридной силовой установки.

Имя Taracco для новой модели Seat выбрал путем проведения специального конкурса. В нем приняли участие 146 тысяч человек из 134 стран, а общее число вариантов названия превысило 133 тысячи. В финал, помимо Tarraco, прошли еще три названия: Alboran, Aranda и Avila.

Таррако — прежнее название старейшего поселения времен Римской империи на Пиренейском полуострове, которое сейчас известно как Таррагона.

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Теги:
SeatКроссоверыTarraco
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