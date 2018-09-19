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10:58

Представлен большой кроссовер Seat

Новинка будет доступна с пяти- и семиместной конфигурацией салона

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Семейство кроссоверов Seat пополнилось новой моделью — Tarraco. Вседорожник, который первым примерил новый фирменный стиль марки, будет доступен с пяти- или семиместной конфигурацией салона. Выход Seat Tarraco на рынок запланирован на начало следующего года.

Новый кроссовер построен на растянутой платформе MQB-A. Длина машины составляет 4735 миллиметров, высота — 1658 миллиметров. По своим габаритам Seat Tarraco немного больше Skoda Kodiaq. От других кроссоверов Seat новинка отличается более рельефной решеткой радиатора и полностью светодиодными фарами с треугольным «росчерком» дневных ходовых огней.

Гамма двигателей вседорожника состоит их бензиновых и дизельных агрегатов. Это турбомоторы 1.5 и 2.0 TSI, выдающие 150 и 190 сил соответственно, а также 2.0 TDI, доступный в двух степенях форсировки: 150 и 190 лошадиных сил. В будущем Seat обещает представить Tarraco с альтернативными силовыми установками. Вероятно, речь идет о гибриде.

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Вседорожник доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Привод — передний или полный 4Drive. Адаптивные амортизаторы DCC ( Dynamic Chassis Control) входят в список опций.

Tarraco можно будет укомплектовать виртуальной приборной панелью Digital Cockpit с 10,25-дюймовым дисплеем, мультимедийной системой с восьмидюймоым экраном и функцией управления жестами, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

Видео: Seat

В Европе заказы на Tarraco начнут принимать в декабре текущего года: вседорожник предложат в двух комплектациях Style и Xcellence. На российский рынок испанская марка пока возвращаться не планирует.

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