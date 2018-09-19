Представлен большой кроссовер Seat

Гамма двигателей вседорожника состоит их бензиновых и дизельных агрегатов. Это турбомоторы 1.5 и 2.0 TSI, выдающие 150 и 190 сил соответственно, а также 2.0 TDI, доступный в двух степенях форсировки: 150 и 190 лошадиных сил. В будущем Seat обещает представить Tarraco с альтернативными силовыми установками. Вероятно, речь идет о гибриде.