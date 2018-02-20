Имя для модели выбрали из 130 тысяч вариантов

Пульс

Появилось первое изображение семиместного кроссовера Seat

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20 февраля 2018

Компания Seat опубликовала первое изображение новой модели – кроссовера Tarraco. Имя модели было выбрано по итогам специального конкурса, в рамках которого все желающие могли предложить производителю свой вариант наименования будущего автомобиля.

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Кроссоверы-пузотерки: вседорожники с клиренсом меньше, чем у иных седанов

В конкурсе приняли участие 146 тысяч человек из 134 стран, а общее число вариантов названия нового «Сеата» перевалило за 133 тысячи. В финал, помимо Tarraco, прошли еще три названия: Alboran, Aranda и Avila. За победителя проголосовали почти 52 тысячи человек, а за остальные – 12,9 тысячи, 39,3 тысячи и 41,9 тысячи человек соответственно.

Таррако – это прежнее название испанского города на побережье Средиземного моря, которое считается старейшим поселением времен Римской империи на Пиренейском полуострове. Сейчас этот город называется Таррагона.

Seat Tarraco – семиместный кроссовер, который будет построен на фольксвагеновской модульной платформе MQB, также лежащей в основе, например, Skoda Kodiaq. Модель займет в линейке место на ступеньку выше Ateca. Появление ее рынке ожидается к концу текущего года.

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