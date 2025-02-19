В начале 2025 года в России резко выросли продажи автомобилей с пробегом

В январе вторичный рынок увеличился почти на 30 процентов по сравнению с тем же месяцем 2024 года

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в России. «Автостат» публикует статистику продаж на вторичном рынке за январь 2025 года. В первый месяц года россияне перепродали 420,3 тысячи машин с пробегом, что на 29,4 процента больше, чем в январе 2024-го. Приводится и рейтинг наиболее востребованных моделей: в январе в стране чаще всего покупали подержанные Lada «Самара-2» и Lada Priora, а из иномарок популярностью пользовались Kia Rio и Hyundai Solaris.