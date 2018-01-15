Водитель подлетел, врезавшись в дорожное ограждение, и протаранил здание

Пульс

Седан врезался в стоматологию. На втором этаже

Aa6d4f3a0a3223f31d047b7b54ac2a67616b25c8
15 января 2018

В американском городе Санта-Ана произошла необычная авария: водитель белого «Ниссана» врезался в стоматологическую клинику. Медицинское учреждение располагается на последнем этаже двухэтажного здания. Об этом сообщает местное полицейское управление.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель ехал по дороге общего пользования с высокой скоростью, после чего врезался в ограждение. В результате этого седан подлетел и остановился, протаранив стоматологическую клинику.

В полиции отметили, что водитель признался в употреблении наркотиков.

Летом 2017 года в испанском аэропорте Аликанте-Эльче столкнулись автомобиль и самолет: компактный хэтчбек Peugeot 207 врезался в Airbus A320 со 157 пассажирами во время выруливания лайнера на взлетную полосу.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

9 ну очень странных аварий

Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие ввиду необычных обстоятельств

Новости по теме
11 января 2018
В США грузовик протаранил беспилотник «Форда»
28 декабря 2017
Китаянка спутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и спровоцировала аварию
14 декабря 2017
Видео: как засадить пять внедорожников и два трактора, спасая одну «Ниву»
6 декабря 2017
Калифорниец стал самым неудачливым угонщиком
30 ноября 2017
Видео: игрушечные машины бьют об стену на скорости 200 км/ч