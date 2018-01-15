Седан врезался в стоматологию. На втором этаже

В американском городе Санта-Ана произошла необычная авария: водитель белого «Ниссана» врезался в стоматологическую клинику. Медицинское учреждение располагается на последнем этаже двухэтажного здания. Об этом сообщает местное полицейское управление.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель ехал по дороге общего пользования с высокой скоростью, после чего врезался в ограждение. В результате этого седан подлетел и остановился, протаранив стоматологическую клинику.

В полиции отметили, что водитель признался в употреблении наркотиков.

Летом 2017 года в испанском аэропорте Аликанте-Эльче столкнулись автомобиль и самолет: компактный хэтчбек Peugeot 207 врезался в Airbus A320 со 157 пассажирами во время выруливания лайнера на взлетную полосу.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!