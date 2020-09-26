Новый Porsche покажут в январе, но его уже можно забронировать

Хотя Porsche выпустила множество версий легендарного спорткара 911 нынешнего поколения 992, трековая модификация GT3 всё ещё даже не анонсирована. При этом вдруг выяснилось, сообщает издание Bring A Trailer, что некий таинственный новый Porsche с индексом GT покажут в январе, но его уже можно заказать, потому что Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе выставил на продажу свой резерв. Попасть в список клиентов, которые получат новинку одними из первых, на данный момент обойдётся в 6000 долларов, но ставка может вырасти, потому что аукцион продлится до воскресенья 27 сентября.
Выручка от продажи резерва будет направлена на «ежегодные образовательные программы, реставрационные работы и стратегические инициативы» Автомобильного музея Петерсена. Аукцион при этом проиллюстрирован тизером, на котором изображена накрытая покрывалом загадочная версия купе 911. У автомобиля отсутствует типичное для модели GT3 или GT3 RS крупное антикрыло, поэтому, скорее всего, либо его сделали выдвижным, либо Porsche придумала ещё одну версию трековой линейки GT. И, судя по задним крыльям с характерными воздухозаборниками, она явно не будет электрической.