Новый Porsche покажут в январе, но его уже можно забронировать

Хотя Porsche выпустила множество версий легендарного спорткара 911 нынешнего поколения 992, трековая модификация GT3 всё ещё даже не анонсирована. При этом вдруг выяснилось, сообщает издание Bring A Trailer, что некий таинственный новый Porsche с индексом GT покажут в январе, но его уже можно заказать, потому что Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе выставил на продажу свой резерв. Попасть в список клиентов, которые получат новинку одними из первых, на данный момент обойдётся в 6000 долларов, но ставка может вырасти, потому что аукцион продлится до воскресенья 27 сентября.