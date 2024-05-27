В Минцифре рассказали, когда россияне массово пересядут на беспилотные автомобили

В Минцифре рассказали, когда россияне массово пересядут на беспилотные автомобилиВ Министерстве цифрового развития прогнозируют, что беспилотники будут широко использоваться через 5—7 лет
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Шадаева, министр уже несколько раз ездил на беспилотном автомобиле. «Я думаю, что это ближайшее будущее, и через пять-семь лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь», — заявил он журналистам. Шадаев подчеркнул, что внедрение беспилотных автомобилей в крупных городах зависит от «зрелости технологий». Министр также добавил, что ждет с нетерпением повсеместного внедрения беспилотных авто, поскольку у него самого нет водительских прав.
Разработки в области беспилотного транспорта активно ведутся в России уже более пяти лет — ими занимаются «Яндекс», КамАЗ, МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис» и НПО «Старлайн». Первые машины без водителя выехали на улицы Москвы в 2018 году, а в 2020-м их в тестовом режиме запустили еще в 11 регионах.
При этом сами россияне с опаской относятся к беспилотным технологиям. Согласно опросу, который проводился в прошлом году, каждый четвертый водитель отметил, что любит управлять машиной сам. При этом 30 процентов считают, что за беспилотными технологиями будущее, а 32 процента, напротив, видят в них угрозу.