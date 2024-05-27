В Минцифре рассказали, когда россияне массово пересядут на беспилотные автомобили

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Шадаева, министр уже несколько раз ездил на беспилотном автомобиле. «Я думаю, что это ближайшее будущее, и через пять-семь лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь», — заявил он журналистам. Шадаев подчеркнул, что внедрение беспилотных автомобилей в крупных городах зависит от «зрелости технологий». Министр также добавил, что ждет с нетерпением повсеместного внедрения беспилотных авто, поскольку у него самого нет водительских прав.