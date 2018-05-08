В Краснодарском крае провели первые испытания российских беспилотников

На подготовленном участке федеральной трассы Новороссийск – Керчь прошло масштабное испытание российских беспилотников. Мероприятие стало завершающей фазой первого этапа проекта «Караван», предусматривающего создание инфраструктуры для движения электромобилей и автономных транспортных средств.

В заезде приняли участие пять автомобилей, построенных на базе «КАМАЗ», Skoda Superb и Ford Focus второго поколения. В ходе испытаний каждый проехал более 10 километров и выполнил ряд «упражнений»: разгон до 40 километров в час, перестроение, пересечение транспортной развязки, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение.

По словам представителя Министерства транспорта РФ, тестовый заезд беспилотников позволит сформировать законодательную базу, которая разрешит подобным автомобилям в будущем передвигаться по обычным дорогам.

Ранее сообщалось, что разработкой программного обеспечения для беспилотников «КАМАЗ» занимается компания Cognitive Technologies. В частности, она работает над «системой моральных критериев», которая позволить автономному автомобилю находить оптимальные решения в экстремальных ситуациях.

Помимо этого, зимой на выставке CES в Лас-Вегасе Cognitive Technologies представила систему анализа и понимания дорожной ситуации, которая способна делать прогнозы относительно развития дорожной ситуации и строить безопасный маршрут.