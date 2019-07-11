«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник

Выбор новой Sonata объясняется тем, что этот автомобиль построен на современной платформе, разработанной при активном участии инженеров дочерней компании южнокорейского концерна Mobis. Такая «тележка» позволяет встраивать в машину систему автономного управления. В «Яндексе» рассказали, что получили этот автомобиль в конце мая и сразу приступили к работе над прототипом беспилотника.
В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего эту «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.
На сегодняшний день автономный «флот» «Яндекса» состоит из пяти беспилотных Toyota Prius, которые тестируются в Москве. Еще 45 автомобилей уже готовы и вскоре приступят к испытаниям.
До конца 2019 года компания выведет на дороги более сотни беспилотников. Помимо моделей Toyota и Hyundai, системой автономного вождения оснастят и новые автомобили Kia.
Что же касается Hyundai Sonata 2020 модельного года, то она еще не поступила в продажу в России. Новинка появится на рынке только во второй половине текущего года.