«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник

В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего эту «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.

На сегодняшний день автономный «флот» «Яндекса» состоит из пяти беспилотных Toyota Prius, которые тестируются в Москве. Еще 45 автомобилей уже готовы и вскоре приступят к испытаниям.

До конца 2019 года компания выведет на дороги более сотни беспилотников. Помимо моделей Toyota и Hyundai, системой автономного вождения оснастят и новые автомобили Kia.