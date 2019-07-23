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16:31

Mercedes-Benz научил гараж в своем музее самостоятельно парковать автомобили

Теперь посетители могут припарковать машину через смартфон

Компании Daimler и Bosch получили от властей Германии официальное разрешение на использование автономной парковки. Теперь припарковать автомобиль в штутгартском музее Mercedes-Benz можно с помощью смартфона.

Парковка оборудована множеством датчиков, разработанных компанией Bosch, которые отслеживают ситуацию на парковке и передают данные автомобилю через приемники, созданные инженерами Daimler. Кроме того, на стоянке установлены камеры, которые следят за обстановкой вокруг. Если на пути автомобиля появится препятствие, он автоматически остановится.

Беспилотная парковка в музее была создана еще в 2015 году. Владельцы автомобилей с автономными системами могли оставить автомобиль на въезде и припарковать его нажатием одной кнопки на смартфоне. Забрать автомобиль можно было таким же способом. Долгое время систему тестировали: сначала она работала полностью в закрытом режиме, затем обычным водителям тоже разрешили заезжать, но при условии, что за рулем будет находиться страхующий водитель до момента полной остановки.

Daimler уже сотрудничает с Bosch в сфере разработки беспилотных автомобилей — до конца года немецкие компании хотят запустить в Калифорнии такси без водителя, построенное на базе Mercedes-Benz S-Class. Заказать машину можно будет через приложение и только в ограниченном районе, а поездки первое время будут бесплатными — именно на таких условиях власти штата разрешили осуществлять перевозку пассажиров.