Mercedes-Benz научил гараж в своем музее самостоятельно парковать автомобили

Беспилотная парковка в музее была создана еще в 2015 году. Владельцы автомобилей с автономными системами могли оставить автомобиль на въезде и припарковать его нажатием одной кнопки на смартфоне. Забрать автомобиль можно было таким же способом. Долгое время систему тестировали: сначала она работала полностью в закрытом режиме, затем обычным водителям тоже разрешили заезжать, но при условии, что за рулем будет находиться страхующий водитель до момента полной остановки.

Daimler уже сотрудничает с Bosch в сфере разработки беспилотных автомобилей — до конца года немецкие компании хотят запустить в Калифорнии такси без водителя, построенное на базе Mercedes-Benz S-Class. Заказать машину можно будет через приложение и только в ограниченном районе, а поездки первое время будут бесплатными — именно на таких условиях власти штата разрешили осуществлять перевозку пассажиров.