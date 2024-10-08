Старый Porsche Cayenne превратили в дом на колесах в кузове пикап

Автомобиль пока что находится в процессе модификации перед тюнинг-шоу SEMA

Кроссовер Porsche Cayenne превратят в автокемпер для тюнинг-шоу SEMA. Подготовкой модифицированной версии модели занимаются специалисты из ателье Rad Factory. В рамках необычного проекта тюнеры уже переоборудовали автомобиль в пикап, в самодельный кузов которого установят трансформируемый жилой модуль.