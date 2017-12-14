Средства от продажи машины отправят на благотворительность

Пульс

Последний McLaren Senna продали втрое дороже других экземпляров

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14 декабря 2017

Компания McLaren продала последний экземпляр суперкара Senna на аукционе среди клиентов марки за два миллиона фунтов стерлингов (157,5 миллиона рублей). Это почти в три раза дороже стоимости других экземпляров «Сенны», которые оценены в 750 000 фунтов. Эти машины были проданы до премьеры.

Средства от продажи последнего McLaren Senna переведут благотворительной организации Instituto Ayrton Senna, которой руководит сестра бывшего пилота британского коллектива в Формуле-1 Айртона Сенны Вивиана. Институт помогает молодым бразильцам получить образование.

Суперкар McLaren Senna дебютировал 11 декабря. Объем выпуска модели составил 500 экземпляров.

Заднеприводное купе построили на модернизированной платформе 720S. 1198-килограммовую модель оснастили четырехлитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого составляет 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Автопроизводитель характеризует Senna, как трековый автомобиль. При этом у модели есть допуск на дороги общего пользования.

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