Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO). Кузов гиперкара выполнен из видимого карбона, покрытого прозрачным лаком и «разбавленного» ярко-желтыми акцентами. В желтый окрашены также тормозные суппорты, а колпачки на колесах сделаны синими.
Салон Senna отделан матовым углепластиком и алькантарой. Из ярких акцентов — ручки на дверях и ремни безопасности желтого цвета. Подробностей об автомобиле нет, но известно, что это экземпляр номер 252. Общий тираж модели составит 500 штук.
McLaren Senna оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» (800 сил и 800 Нм момента) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час автомобиль может разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 335 километров в час.