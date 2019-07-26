Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

На прошлогоднем Женевском автосалоне компания McLaren показала гиперкар Senna с кузовом из видимого карбона. Теперь двухдверка с аналогичной цветной схемой экстерьера и оснащением появилась в продаже на сайте Classico Motori, однако позднее объявление было удалено.