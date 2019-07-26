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18:09

Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

У него кузов из видимого углепластика с желтыми акцентами

На прошлогоднем Женевском автосалоне компания McLaren показала гиперкар Senna с кузовом из видимого карбона. Теперь двухдверка с аналогичной цветной схемой экстерьера и оснащением появилась в продаже на сайте Classico Motori, однако позднее объявление было удалено.

Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO). Кузов гиперкара выполнен из видимого карбона, покрытого прозрачным лаком и «разбавленного» ярко-желтыми акцентами. В желтый окрашены также тормозные суппорты, а колпачки на колесах сделаны синими.

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Салон Senna отделан матовым углепластиком и алькантарой. Из ярких акцентов — ручки на дверях и ремни безопасности желтого цвета. Подробностей об автомобиле нет, но известно, что это экземпляр номер 252. Общий тираж модели составит 500 штук.

McLaren Senna оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» (800 сил и 800 Нм момента) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час автомобиль может разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 335 километров в час.