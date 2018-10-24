Гиперкар McLaren Senna разбили почти сразу после покупки

43-летний житель немецкой коммуны Грюнвальд разбил новенький McLaren Senna через несколько часов после получения гиперкара у местного дилера марки. Обстоятельства аварии не сообщаются. По всей видимости, водитель переоценил свои возможности, не справился с управлением и врезался в стену. Во время инцидента никто не пострадал.