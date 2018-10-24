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16:04

Гиперкар McLaren Senna разбили почти сразу после покупки

В Германии произошла первая авария с участием гиперкара

43-летний житель немецкой коммуны Грюнвальд разбил новенький McLaren Senna через несколько часов после получения гиперкара у местного дилера марки. Обстоятельства аварии не сообщаются. По всей видимости, водитель переоценил свои возможности, не справился с управлением и врезался в стену. Во время инцидента никто не пострадал.

Пользователь Instagram с ником joshsnowhorn, опубликовавший фотографию разбитого McLaren Senna, сообщает, что это первая известная авария с участием гиперкара. Сайт GTSpirit уточняет, что через несколько минут после ДТП представители дилерского центра McLaren эвакуировали гиперкар. Пробег машины на момент происшествия составил менее 100 километров.

Среднемоторный McLaren Senna дебютировал в декабре прошлого года. Гиперкар стал частью типовой линейки Ultimate Series и получил 800-сильную твин-турбо «восьмерку» объемом четыре литра. С места до ста километров в час двухдверка разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость гиперкара — 340 километров в час.

Senna оснащен активной гидравлической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активной аэродинамикой. На скорости 250 километров в час они создают 800 килограммов прижимной силы.

Тираж гиперкар составит 500 экземпляров. Цена каждого — от750 тысяч фунтов стерлингов (63,3 миллиона рублей).

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