Гиперкар McLaren Senna разбили почти сразу после покупки

Пользователь Instagram с ником joshsnowhorn, опубликовавший фотографию разбитого McLaren Senna, сообщает, что это первая известная авария с участием гиперкара. Сайт GTSpirit уточняет, что через несколько минут после ДТП представители дилерского центра McLaren эвакуировали гиперкар. Пробег машины на момент происшествия составил менее 100 километров.
Среднемоторный McLaren Senna дебютировал в декабре прошлого года. Гиперкар стал частью типовой линейки Ultimate Series и получил 800-сильную твин-турбо «восьмерку» объемом четыре литра. С места до ста километров в час двухдверка разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость гиперкара — 340 километров в час.
Senna оснащен активной гидравлической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активной аэродинамикой. На скорости 250 километров в час они создают 800 килограммов прижимной силы.
Тираж гиперкар составит 500 экземпляров. Цена каждого — от750 тысяч фунтов стерлингов (63,3 миллиона рублей).