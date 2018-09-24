McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке

Такой же агрегат на McLaren 720S выдает 720 сил и 770 Нм момента, разгоняя купе до ста километров в час за 2,9 секунды. Максимальная скорость 720-го даже выше, чем у Senna — 341 километр в час. У суперкаров отличается и цена: 218 против 750 тысяч фунтов стерлингов (18,9 и 64,9 миллиона рублей соответственно).