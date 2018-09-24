McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке

В движения McLaren Senna (P15) приводит 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 800 сил и 800 Нм момента, сопряженный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Сотню суперкар способен набирать за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час.
Видео: Autocar
Такой же агрегат на McLaren 720S выдает 720 сил и 770 Нм момента, разгоняя купе до ста километров в час за 2,9 секунды. Максимальная скорость 720-го даже выше, чем у Senna — 341 километр в час. У суперкаров отличается и цена: 218 против 750 тысяч фунтов стерлингов (18,9 и 64,9 миллиона рублей соответственно).