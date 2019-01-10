Блогер заснял, как сгорает его McLaren Senna. И на это больно смотреть

Как рассказывает блогер в своем ролике, во время поездки он заметил, как языки пламени вырываются из выхлопной системы. При этом немедленно останавливаться он не стал, так как находился на узкой дороге, по обе стороны от которой было много деревьев, и огонь мог перекинуться на них. Он добрался до безопасного участка и попытался потушить огонь, но пламя уже охватило весь моторный отсек.
В результате пожара весь почти автомобиль буквально расплавился. Страховка покроет полную стоимость суперкара. Причина возгорания пока не установлена.
Всего будет выпущено 500 экземпляров McLaren Senna. Купе оснащается 800-сильной твин-турбо «восьмеркой», активной гидравлической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активной аэродинамикой. «Сотню» машина набирает за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час.
В Великобритании стоимость «Сенны» составляет 750 тысяч фунтов стерлингов, а в США – почти миллион долларов.