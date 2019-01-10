Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:40

Блогер заснял, как сгорает его McLaren Senna. И на это больно смотреть

Суперкар блогера Salomondrin проехал лишь 600 километров

YouTube-блогера Salomondrin опубликовал ролик, в котором заснял, как сгорает его личный автомобиль – суперкар McLaren Senna. Им он владел всего 11 дней, а пробег машины составил всего 643 километра.
Загрузка...

Как рассказывает блогер в своем ролике, во время поездки он заметил, как языки пламени вырываются из выхлопной системы. При этом немедленно останавливаться он не стал, так как находился на узкой дороге, по обе стороны от которой было много деревьев, и огонь мог перекинуться на них. Он добрался до безопасного участка и попытался потушить огонь, но пламя уже охватило весь моторный отсек.

В результате пожара весь почти автомобиль буквально расплавился. Страховка покроет полную стоимость суперкара. Причина возгорания пока не установлена.

Всего будет выпущено 500 экземпляров McLaren Senna. Купе оснащается 800-сильной твин-турбо «восьмеркой», активной гидравлической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активной аэродинамикой. «Сотню» машина набирает за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час.

В Великобритании стоимость «Сенны» составляет 750 тысяч фунтов стерлингов, а в США – почти миллион долларов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...