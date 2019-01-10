Блогер заснял, как сгорает его McLaren Senna. И на это больно смотреть

Как рассказывает блогер в своем ролике, во время поездки он заметил, как языки пламени вырываются из выхлопной системы. При этом немедленно останавливаться он не стал, так как находился на узкой дороге, по обе стороны от которой было много деревьев, и огонь мог перекинуться на них. Он добрался до безопасного участка и попытался потушить огонь, но пламя уже охватило весь моторный отсек.