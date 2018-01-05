Экстремальный McLaren Senna сфотографировали на заправке в Великобритании

В Сети появились живые фотографии экстремального гиперкара McLaren Senna. Снимки машины, названной в честь трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, опубликовал пользователь hampshirephotography в Инстаграме. В описании указано, что гиперкар заметили на одной из заправочных станций в Великобритании.

McLaren Senna дебютировал в середине декабря прошлого года. Новинку в компании называют трековым автомобилем, которому разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.

Гиперкар построен на модернизированной карбоновой платформе от 720S. Кузовные панели машины также сделаны из углепластика. Масса McLaren Senna составляет 1198 килограммов.

Публикация от Luke Papworth (@hampshirephotography) Янв 3, 2018 at 8:10 PST

Гиперкар оснащается 4,0-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В оснащение машины входят активная гидравлическая подвеска, активные стабилизаторы, аэродинамика, выпускная система из инконеля и титана, тормоза с карбон-керамическими дисками.

Всего будет выпущено 500 экземпляров модели. Цена каждого автомобиля составит около 750 000 фунтов стерлингов (58 миллионов рублей).