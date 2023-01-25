В Россию привезли китайские кроссоверы, из которых делают Evolute i-Jet

В комплектацию гибрида входит светодиодная головная оптика, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, а также система мониторинга слепых зон, проекция на лобовое стекло, двухзонный климат-контроль и мультимедиа с 17-дюймовым сенсорным дисплеем.

С 2021 года модель выпускают в Китае под брендом Huawei. В нынешнем году на базе китайского автомобиля российские инженеры выпустят кроссовер Evolute i-Jet.