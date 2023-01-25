В Россию привезли китайские кроссоверы, из которых делают Evolute i-Jet

В Россию привезли китайские кроссоверы, из которых делают Evolute i-JetАвтомобили появились в наличии у дилеров в нескольких регионах
Российские дилерские центры привезли китайские гибридные кроссоверы Seres SF5, которые являются донорами Evolute i-Jet. Автомобили появились в наличии у продавцов из Москвы, Владивостока и Благовещенска. В зависимости от комплектации стоимость модели из Поднебесной составляет от трех до 3,9 миллиона рублей. Ознакомиться с доступными предложениями можно на официальный сайтах автосалонов.
Seres SF5, представленный в 2019 году, является одноклассником Chery Tiggo 8 и Skoda Kodiaq. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, состоящая из полуторалитрового бензинового турбодвигателя мощностью 122 лошадиные силы, который предназначен для зарядки батарей, и двух электромоторов на каждой оси. Разгон до «сотни» занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость – 230 километров в час.
В комплектацию гибрида входит светодиодная головная оптика, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, а также система мониторинга слепых зон, проекция на лобовое стекло, двухзонный климат-контроль и мультимедиа с 17-дюймовым сенсорным дисплеем.
С 2021 года модель выпускают в Китае под брендом Huawei. В нынешнем году на базе китайского автомобиля российские инженеры выпустят кроссовер Evolute i-Jet.
В конце прошлого года специалисты компании Evolute рассказали о планах на 2023 год. Отечественный бренд собирается выпустить на рынок три новые модели.