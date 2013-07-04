Подмосковье создаст собственный "пробочный" сервис

Власти Подмосковья планируют создать сайт, на котором появится информация о пробках на дорогах региона. Конкурс на разработку сервиса был объявлен Центром безопасности дорожного движения Московской области, сообщает "Московский комсомолец".

Помимо информации о пробках, на сайте автомобилисты смогут получить данные о своих штрафах и оплатить их. Также на сервисе появятся данные о местах установки дорожных камер, маршрутах автомобилей с мобильными комплексами фото- и видеофиксации нарушений и сведения о перемещенных на штрафстоянки транспортных средствах.

Сервис дополнят и картой маршрутов общественного транспорта в Подмосковье, а также онлайн-счетчиком нарушений правил дорожного движения.

Когда собственный "пробочный" сервис Московской области начнет работать – не уточняется.

В феврале столичные власти запустили собственную службу оповещения о пробках. Сервис работает на сайте городского департамента транспорта. Несколько раз в день на ресурсе появляются сводки о дорожной обстановке на вылетных и кольцевых магистралях Москвы. Аналогичный сервис предлагают компании "Яндекс" и Google.