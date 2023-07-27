Россияне перестали откладывать ремонт автомобилей

Россияне перестали откладывать ремонт автомобилейПытаясь продлить срок эксплуатации имеющейся машины, автовладельцы встали чаще заезжать в сервис
Россияне стали чаще ремонтировать автомобили. По итогам первого полугодия в среднем каждый автовладелец посещал сервис 1,9 раза, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков Gruzdev-Analyse. Этот показатель не дотягивает до уровня 2020 и 2021 годов, но выше, чем в конце 2022-го. Тогда российские автомобилисты из-за роста цен на запчасти начали массово экономить на ремонте и откладывать как техоблуживание, так и мелкий ремонт.
Вместе с тем сокращается автопарк автомобилей, находящихся на гарантии производителей. В прошлом году в нем насчитывалось 3,8 миллиона машин, а в нынешнем из-за ухода множества брендов — уже 3,2 миллиона. По прогнозам экспертов, это число снизится до трех миллионов в 2024 году.
В июне выручка автосервисов увеличилась на 16 процентов, а за полгода — на 14 процентов по сравнению с теми же периодами прошлого года. Однако в первую очередь это связано не с частотой посещений, а с резким ростом цен на запчасти. Несмотря на это, все больше водителей доверяют профессионалам покупку деталей и расходников, боясь нарваться на подделку.
Растущую «популярность» сервисов эксперты объясняют тем, что прошлогодний взлет стоимости запчастей, доходивший до 70 процентов, для многих стал шоком. Автовладельцы, желая сэкономить, ждали стабилизации и откладывали посещение техцентров. Теперь же они осознают, что сервис вряд ли подешевеет. При этом машина требует ремонта, что особенно важно в текущей ситуации, когда ассортимент на автомобильном рынке ограничен, а цены высоки.
В июне в России снова переписали цены на запчасти по ОСАГО. По сравнению с мартом они выросли несильно — в среднем на 0,9 процента. Наиболее заметно (на 12-14 процентов) подорожали детали для премиальных автомобилей Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti.