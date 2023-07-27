Россияне перестали откладывать ремонт автомобилей

Вместе с тем сокращается автопарк автомобилей, находящихся на гарантии производителей. В прошлом году в нем насчитывалось 3,8 миллиона машин, а в нынешнем из-за ухода множества брендов — уже 3,2 миллиона. По прогнозам экспертов, это число снизится до трех миллионов в 2024 году.

В июне выручка автосервисов увеличилась на 16 процентов, а за полгода — на 14 процентов по сравнению с теми же периодами прошлого года. Однако в первую очередь это связано не с частотой посещений, а с резким ростом цен на запчасти. Несмотря на это, все больше водителей доверяют профессионалам покупку деталей и расходников, боясь нарваться на подделку.