Сервисмены дали простой тест для проверки исправности кондиционера автомобиля

«Весной проведите простой тест. На прогретом двигателе включите кондиционер на минимум температуры и максимум вентилятора, откройте дефлекторы, дайте системе поработать 3−5 минут. В норме воздух должен быстро стать холодным и оставаться стабильным», — сказал Родионов.

По словам собеседника, посторонние звуки от компрессора, треск или свист ремня, вибрации, слабое или плавающее охлаждение — повод для диагностики. Это признаки падения давления хладагента, проблем с муфтой компрессора, его подшипником или датчиками.

Эксперт также посоветовал осмотреть конденсатор — радиатор кондиционера перед основным радиатором двигателя. За зиму его соты забиваются грязью, песком, реагентами и тополиным пухом. Это ухудшает обдув и теплоотдачу. Компрессор работает с перегрузкой, а водитель получает слабый холод в салоне и риск поломки агрегата.

Визуальный осмотр конденсатора и магистралей также позволяет на ранней стадии заметить утечки. Это могут быть масляные подтеки и зеленоватые следы возле фитингов и стыков. Именно так выходит хладагент с компрессорным маслом. Дальше уже потребуется профессиональная диагностика на автосервисе, отметил специалист.

Родионов также подчеркнул, что испаритель кондиционера в блоке отопителя стоит обработать антибактериальным составом через воздуховоды. Это нейтрализует колонии бактерий и грибка, которые вызывают сырой запах и аллергию.

Даже если кондиционер дует холодным, базовую проверку нужно проводить раз в год: контроль давления, оценка компрессора, вентилятора, конденсатора и фильтра. Полноценное обслуживание с вакуумированием, заменой фильтра-осушителя и перезаправкой — каждые 3−5 лет, предупредил Родионов.

Ранее выяснилось, сколько часов, есть у водителя, чтобы без проблем убрать тополиные почки.