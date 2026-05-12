Опубликовано 12 мая 2026, 04:59
Сервисмены дали простой тест для проверки исправности кондиционера автомобиля

Fit Service назвал четыре действия для проверки исправности кондиционера после зимы. После холодной зимы можно очень просто выяснить находится ли кондиционер автомобиля в исправном состоянии. Об этом журналу Motor рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Автомобильный кондиционер
Алексей Морозов
«Весной проведите простой тест. На прогретом двигателе включите кондиционер на минимум температуры и максимум вентилятора, откройте дефлекторы, дайте системе поработать 3−5 минут. В норме воздух должен быстро стать холодным и оставаться стабильным», — сказал Родионов.

По словам собеседника, посторонние звуки от компрессора, треск или свист ремня, вибрации, слабое или плавающее охлаждение — повод для диагностики. Это признаки падения давления хладагента, проблем с муфтой компрессора, его подшипником или датчиками.

Эксперт также посоветовал осмотреть конденсатор — радиатор кондиционера перед основным радиатором двигателя. За зиму его соты забиваются грязью, песком, реагентами и тополиным пухом. Это ухудшает обдув и теплоотдачу. Компрессор работает с перегрузкой, а водитель получает слабый холод в салоне и риск поломки агрегата.

Визуальный осмотр конденсатора и магистралей также позволяет на ранней стадии заметить утечки. Это могут быть масляные подтеки и зеленоватые следы возле фитингов и стыков. Именно так выходит хладагент с компрессорным маслом. Дальше уже потребуется профессиональная диагностика на автосервисе, отметил специалист.

Родионов также подчеркнул, что испаритель кондиционера в блоке отопителя стоит обработать антибактериальным составом через воздуховоды. Это нейтрализует колонии бактерий и грибка, которые вызывают сырой запах и аллергию.

Даже если кондиционер дует холодным, базовую проверку нужно проводить раз в год: контроль давления, оценка компрессора, вентилятора, конденсатора и фильтра. Полноценное обслуживание с вакуумированием, заменой фильтра-осушителя и перезаправкой — каждые 3−5 лет, предупредил Родионов.

