Китайцы показали два 1073-сильных кроссовера. Их будут собирать на заводе Hummer

Компания SF Motors, основанная китайской группой Sokon (занимается коммерческим транспортом), представила в Калифорнии два 1073-сильных электрических кроссовера, с которыми планирует уже в самое ближайшее время выйти на рынок. Выпуск этих автомобилей будет налажен на бывшем предприятии AM General в Индиане, где раньше выпускались гражданские внедорожники Hummer. Кроме того, этот бренд ранее приобрел стартап по разработке электрических силовых установок, основанный сооснователем Tesla Мартином Эберхардом.

На данный момент компания SF Motors подготовила два кроссовера – SF5 и SF7. Они построены на единой платформе, которая позволяет использовать конфигурации с двумя, тремя и четырьмя электромоторами. Эту архитектуру, а также двигатели и аккумуляторы, марка проектирует самостоятельно. Собственный центр исследований и разработок SF Motors находится в американской Кремниевой долине.

Детальной информации о технической начинке машин пока нет. Известно лишь, что мощность силовой установки составит около 1073 сил, а запас хода достигнет 500 километров. «Сотню» кроссоверы смогут набирать примерно за три секунды.

Первым на рынок выйдет компактный кроссовер SF5. Он появится в 2019 году. Следом за ним запустят более крупную модель – SF7. Цены на машины, как предполагается, будут начинаться от 50 тысяч долларов.

SF Motors планирует выпускать около 50 тысяч машин в год на американском рынке и еще 150 тысяч автомобилей в Китае.