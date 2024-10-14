УАЗ повысил мотору «Буханки» экологический класс и крутящий момент

При прежней мощности крутящий момент двигателя ЗМЗ-409-055 возрос со 198 до 213 Нм. Такой показатель достигается при 2700 оборотах в минуту. Улучшенный агрегат соответствует более высокому экологическому классу — «Евро 5» вместо прежних «Евро 0» и «Евро-2».

Стоимость «Буханки» с однорядной кабиной и мотором «Евро-5», согласно опубликованному 10 октября прайс-листу, составляет 1 450 000 рублей. 50 тысяч из них берут за доставку автомобиля в дилерский центр. Версия с двухрядной кабиной оценивается в 1 500 000 рублей, комби — в 1 470 000-1 473 000 в зависимости от количества мест.