В России построили самую проходимую карету скорой помощи

Медицинская версия «Шамана» отличается от стандартного снегоболотохода адаптированным под перевозку больных кузовом и полным арсеналом оборудования. Благодаря независимой подвеске и шинам низкого давления у машины плавный ход, а за счёт 450-миллиметрового клиренса и привода 8х8 вездеход способен преодолеть практически любые природные преграды.
avtoros.info
В длину «Шаман» достигает 6300 миллиметров, в ширину – 2500 миллиметров, а в высоту – 2700 миллиметров. В движение самую проходимую карету скорой помощи приводит мотор Iveco объёмом три литра и мощностью 146 лошадиных сил. Снегоболотоход способен разогнаться до 70 километров в час по суше и до семи километров в час по воде.
Фото: avtoros.info
Для кареты скорой помощи заявлены системы кондиционирования, отопления и вентиляции, скамья-сундук со специальными ремнями безопасности, акустическое и светосигнальное оборудование и огнетушитель.
Новинку представят публике в рамках военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в Подмосковье.