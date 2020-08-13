В России построили самую проходимую карету скорой помощи

В длину «Шаман» достигает 6300 миллиметров, в ширину – 2500 миллиметров, а в высоту – 2700 миллиметров. В движение самую проходимую карету скорой помощи приводит мотор Iveco объёмом три литра и мощностью 146 лошадиных сил. Снегоболотоход способен разогнаться до 70 километров в час по суше и до семи километров в час по воде.