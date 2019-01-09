Ателье Superformance запустит в серию концепт-кар Shelby 2005 года

О расширении линейки Superformance глава фирмы Лэнс Стандер объявил на мероприятии Shelby Tribute, которое ежегодно проходит в Автомобильном музее Петерсена. Переговоры с Ford по запуску машины в серию продолжались шесть лет. По словам вице-президента Shelby American Винса ЛаВиолетта, спорткар будет очень быстрым: их цель — с нуля до 60 миль в час (96 километров в час) за две секунды.