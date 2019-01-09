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9:51

Ателье Superformance запустит в серию концепт-кар Shelby 2005 года

Компания получила разрешение на постройку двухдверки Shelby GR-1

Ателье Superformance из Калифорнии, специализирующееся на выпуске реплик классических американских спорткаров, получило разрешение от Ford на производство товарной версии концепта Shelby GR-1 2005 года. К постройке небольшой партии автомобилей с бензиновым двигателем и электрической силовой установкой привлекут Shelby American.

О расширении линейки Superformance глава фирмы Лэнс Стандер объявил на мероприятии Shelby Tribute, которое ежегодно проходит в Автомобильном музее Петерсена. Переговоры с Ford по запуску машины в серию продолжались шесть лет. По словам вице-президента Shelby American Винса ЛаВиолетта, спорткар будет очень быстрым: их цель — с нуля до 60 миль в час (96 километров в час) за две секунды.

Первые 200 автомобилей из специальной серии получат полностью алюминиевый кузов, крашеный или полированный, последующие обернут в углепластиковую оболочку. Детальной информации о технической начинке пока нет. Дебют спорткара Shelby GR-1 состоятся минимум через два года.

Дебютировавший в 2005-м на автосалоне в Детройте Shelby GR-1 представлялся как современная версия Shelby Daytona. Двухдверку оснастили 6,4-литровым атмосферным V10, который выдавал 613 лошадиных сил и 679 Нм крутящего момента, а также шестиступенчатой механической коробкой передач. До «сотни» купе разгонялось за четыре секунды, а его максимальная скорость составляла 322 километра в час.

Источник: Car and Driver
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