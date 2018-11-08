В США среди хлама нашли редкий прокатный «Мустанг» из 60-х

Один из читателей сайта BarnFinds.com нашел в заваленном хламом гараже пожилой женщины редкую версию «Мустанга» — Shelby GT 350-H. К концу 1966 года такие фастбэки можно было арендовать у компании Hertz в 50 аэропортах по всей Америке, а всего их было собрано 1001 экземпляр, включая два прототипа.