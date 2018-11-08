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13:51

В США среди хлама нашли редкий прокатный «Мустанг» из 60-х

Фастбэк последние 30 лет простоял без движения

Один из читателей сайта BarnFinds.com нашел в заваленном хламом гараже пожилой женщины редкую версию «Мустанга» — Shelby GT 350-H. К концу 1966 года такие фастбэки можно было арендовать у компании Hertz в 50 аэропортах по всей Америке, а всего их было собрано 1001 экземпляр, включая два прототипа.

Согласно договору между Hertz Corporation и Shelby ателье выпустило специальную серию GT 350, предназначенную исключительно для аренды. Соглашение предполагало возвращение машин после окончания срока службы производителю, где их восстанавливали и под именем GT 350-H выставляли на продажу. Большинство фастбэков было окрашено в оттенок черного Raven Black с золотистыми гоночными полосками.

Shelby GT 350-H предлагался под заманчивым для клиентов слоганом — Rent-a-Racer («арендуй гоночную машину»). В 2016 году Shelby American, Ford и Hertz представили спецверсию купе Mustang GT-H, построенную в честь 50-летнего юбилея оригинального GT 350-H.

Все Shelby GT 350-H оснащались 4,7-литровым атмосферным V8, также известным как Cobra hi-riser. От стокового двигатель отличался впускным коллектором с высоким подъемом, выпускным коллектором и отдачей — вместо 275 «восьмерка» выдавала 310 лошадиных сил. Первые 85 автомобилей комплектовались четырехступенчатой «механикой», но из-за того, что клиенты Hertz часто сжигали сцепление остальная партия машин получила автоматические КПП.

Известны случаи, когда Shelby GT 350-H принимали участие в гонках американской серии Sports Car Club of America (SCCA) и зачастую возвращались в Hertz со следами установки каркаса безопасности. После капитального ремонта на заводе Ford фастбэки выставляли на продажу, но такие машины предлагались без деталей Shelby, которые «терялись» где-то на производстве.

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Найденный Shelby GT 350-H последние 30 лет простоял без движения. Машина попала в аварию и владелец попытался ее восстановить, но безуспешно. Цена такого фастбэка в хорошем состоянии может составлять 150 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей по текущему курсу).

Источник: BarnFinds.com
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