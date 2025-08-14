Shelby представил свой самый «агрессивный» Super Snake-R

В основе — платформа и пятилитровый мотор Coyote V8 от современного Mustang седьмого поколения. Инженеры Shelby добавили механический нагнетатель и другие модификации, выжав из агрегата «более чем 850 лошадиных сил» вместо исходных 507. Для сравнения, обычный Super Snake слабее всего на пару десятков лошадиных сил. Управлять этой мощью можно через шестиступенчатую «механику» Tremec TR-3160 или десятиступенчатый «автомат».

Внешне Super Snake-R очень напоминает базовый Super Snake. Купе имеет полностью регулируемую подвеску, доработанную аэродинамику (изменённые пороги, увеличенное антикрыло) и облегчённые 20-дюймовые магниевые колёса с шинами Michelin шириной 335 миллиметров. Часть кузовных элементов выполнена из углепластика, что снижает вес суперкупе. Тем не менее, итоговая масса машины оказалась 1 816 килограммов, что на 53 килограмма больше, чем у Mustang Dark Horse, на котором он основан.