Новости
Опубликовано 14 августа 2025, 22:15
1 мин.

Shelby представил свой самый «агрессивный» Super Snake-R

Цена модели стартует от 224 995 долларов (почти 18 миллионов рублей)
Shelby American показал на шоу в Калифорнии своего «Суперзмея». На знаменитом шоу Monterey Car Week компания Shelby American представила свой самый, по их заверениям, агрессивный спорткар на сегодня — Shelby Super Snake-R. Машина, построенная на базе Ford Mustang Dark Horse, создана специально для трека. Она чуть мощнее базовой версии Super Snake и получила ряд точечных доработок, нацеленных исключительно на гоночные трассы.
Shelby Super Snake-R
Shelby Super Snake-R
© Shelby American
Иван Прокудин
Иван Прокудин

В основе — платформа и пятилитровый мотор Coyote V8 от современного Mustang седьмого поколения. Инженеры Shelby добавили механический нагнетатель и другие модификации, выжав из агрегата «более чем 850 лошадиных сил» вместо исходных 507. Для сравнения, обычный Super Snake слабее всего на пару десятков лошадиных сил. Управлять этой мощью можно через шестиступенчатую «механику» Tremec TR-3160 или десятиступенчатый «автомат».

Внешне Super Snake-R очень напоминает базовый Super Snake. Купе имеет полностью регулируемую подвеску, доработанную аэродинамику (изменённые пороги, увеличенное антикрыло) и облегчённые 20-дюймовые магниевые колёса с шинами Michelin шириной 335 миллиметров. Часть кузовных элементов выполнена из углепластика, что снижает вес суперкупе. Тем не менее, итоговая масса машины оказалась 1 816 килограммов, что на 53 килограмма больше, чем у Mustang Dark Horse, на котором он основан.

Shelby Super Snake-R

© Shelby American

Читайте на тему:

«Новая подвеска — настоящий прорыв. Она более жёсткая и сбалансированная, чем у любого другого Super Snake. Кроме того, мы были одержимы снижением массы автомобиля и улучшением его баланса. Это самый агрессивный Super Snake в истории», — подчеркнул особенность купе операционный вице-президент и старший дизайнер Shelby American Винс ЛаВайолетт.

Источник:Carscoops
Автор:Иван Прокудин
Теги:
#Shelby
#Super Snake