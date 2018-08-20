Найден уникальный прототип Mustang, который 20 лет гнил на ферме

Shelby GT500 EXP — один из двух экспериментальных прототипов, построенных Ford Motor Company и Shelby American для тестирования новых идей — от измененных кузовных панелей до нагнетателя Paxton. Считается, что последний раз автомобиль видели в 1968 году на специальном мероприятии Mustang California Special.