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20 августа 13:03

Найден уникальный прототип Mustang, который 20 лет гнил на ферме

Последний раз машину видели в 1968 году

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Сотрудники аукционного дома Barrett-Jackson смогли найти и идентифицировать уникальный прототип Shelby GT500 EXP, также известный как Little Red. Это единственный экземпляр GT500 в кузове «нотчбек-купе», построенный Shelby American, а также единственный автомобиль, который с завода оснащался двумя четырехкамерными карбюраторами. Находку уже назвали «величайшим открытием в истории коллекционирования американских автомобилей».

Shelby GT500 EXP — один из двух экспериментальных прототипов, построенных Ford Motor Company и Shelby American для тестирования новых идей — от измененных кузовных панелей до нагнетателя Paxton. Считается, что последний раз автомобиль видели в 1968 году на специальном мероприятии Mustang California Special.

Чтобы найти потерянный «Шелби» специалистам Barrett-Jackson пришлось изменить критерии поиска: вместо того, чтобы отследить машину по VIN-номеру Shelby, они использовали оригинальный «фордовский» идентификатор. Он вывел их на последнего владельце Shelby GT500 EXP, который 20 лет хранил машину на заднем дворе.

Сейчас Barrett-Jackson объявил о начале процесса реставрации маслкара, который будет полностью задокументирован и доступен на специальном сайте. Впервые в истории коллекционный автомобиль восстановят, используя краудсорсинг: все желающие могут присылать компании документы, фотографии и любые другие материалы о Little Red.

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