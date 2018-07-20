Министерство юстиции считает покупку «слишком экстравагантной»

Пульс

Шерифа Джорджии попросили вернуть деньги за покупку 717-сильного седана

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20 июля 2018

Министерство юстиции США потребовало от шерифа округа Гуиннетт, штат Джорджия, Бутча Конвейя возместить средства, потраченные на покупку 717-сильного Dodge Charger Hellcat. По данным ведомства, автомобиль используется только для поездок на работу, а сама покупка выглядит «слишком экстравагантной» для правоохранительных органов. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

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Офис шерифа Конвейя приобрел Charger Hellcat в апреле, заплатив за «заряженный» седан 69 258 долларов (4,4 миллиона рублей по текущему курсу). Для этого использовались средства, полученные из фонда конфискованных активов. Покупка была согласована с подразделением Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денежных средств и департаментом во возврату активов.

Сейчас у ведомства возник вопрос, используется ли автомобиль по прямому назначению, то есть для обеспечения правопорядка. В заявке на покупку было указано, что Charger Hellcat будут использовать для проведения операций под прикрытием, а также в рамках программы Beat the Heat — организация соревнований по дрэг-рейсингу на специальных трассах.

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В ответ на обвинение, шериф Конвей завил, что для министерства с годовым бюджетом 92 миллиона долларов эта покупка ничего не значит. Помимо этого, «не стоит забывать о том, что такой автомобиль может сделать дороги безопасными».

Уильям Перри, директор группы по надзору за соблюдением этических норм, назвал слова шерифа «полной чушью». Он считает, что средства из фонда конфискованных активов должны использоваться также, как средства налогоплательщиков. Единственным вариантом решение проблемы будут извинения и чек, подписанный шерифом.

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Фото: Velgen Wheels
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