Американцы смогли «засадить» лучший вездеход в мире

Участники внедорожных покатушек из Техаса застряли на «лучшем вездеходе в мире» — снегоболотоходе «Шерп», разработанным Алексеем Гарагашьяном. Внедорожник с огромными 63-дюймовыми колесами забуксовал на раскисшем грунте и смог выбраться только при помощи лебедки. Видео с инцидентом опубликовано на YouTube-канале ostacruiser.

Главные особенности «Шерпа» — это запатентованные бескамерные шины сверхнизкого давления с особой системой подкачки и «пневмоциркуляционная» подвеска, которая является собственным изобретением Гарагашьяна. Все шины вездехода связаны между собой воздушными каналами. Их сечение можно регулировать вплоть до герметичного закрытия. Это одновременно улучшает деформацию колес при наезде на припятстсвие и частично заменяет подвеску.

Видео с YouTube-канала ostacruiser.

Снегоболотоход оснащается японским дизелем Kubota объемом 1,5 литра, отдача которого составляет 44 лошадиные силы. Коробка — пятиступенчатая «механика». Максимальная скорость движения по земле составляет 45 километров в час, а на воде – шесть километров в час.

Дорожный просвет «Шерпа» — 600 миллиметров, поэтому он с легкостью может переезжать через бетонные блоки. В оснащение вездехода входит тент, галогенные фары, топливный бак на 58 литров, ремни и дуга безопасности. Дополнительно его можно укомплектовать автономным отопителем, прицепом и запасными топливными баками, установленными в колесах.