24 января 2026
Шину из березовой коры создала компания Nokian
Nokian создала инновационную шину с протектором из бересты. Шина Betula пока не выпускается серийно, это концептуальная разработка. Березовая кора применена в качестве компонента резиновой смеси для протектора.
С применением берестяного наполнителя доля возобновляемых и переработанных компонентов в протекторе шины достигла 93%. Nokian Betula изготовлена с протектором как у зимней нешипованной шины Hakkapeliitta R5 и испытана на полигонах компании в Финляндии.
«С самого начала потенциал этого материала для использования в шинах был очевиден. Концептуальная шина Nokian Tyres Betula подтверждает его применимость и подчеркивает потенциал материала для коммерческого использования в будущем», — приводятся в релизе Nokian слова Теему Сойни, вице президента компании по инновациям.
Березовая кора, которую применили в шинах, широко распространена в странах Северной Европы как побочный продукт лесного хозяйства.
