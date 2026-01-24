Шину из березовой коры создала компания Nokian

С применением берестяного наполнителя доля возобновляемых и переработанных компонентов в протекторе шины достигла 93%. Nokian Betula изготовлена с протектором как у зимней нешипованной шины Hakkapeliitta R5 и испытана на полигонах компании в Финляндии.

«С самого начала потенциал этого материала для использования в шинах был очевиден. Концептуальная шина Nokian Tyres Betula подтверждает его применимость и подчеркивает потенциал материала для коммерческого использования в будущем», — приводятся в релизе Nokian слова Теему Сойни, вице президента компании по инновациям.