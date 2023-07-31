Какие шины покупают в России: статистика

Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос почти до 24,1 миллиона штук, что на пять процентов превышает результат за тот же период 2022 года. В первом квартале продажи сокращались на 8,5 процента, в а апреле-июне рынок шин увеличился на 16,4 процента, до 13,1 миллиона штук.

Большую часть рынка занимают легковые шины. Средняя цена шины для легкового автомобиля во втором квартале увеличилась на один процент по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года, и снизилась сразу на 22 процента, если сравнивать со вторым кварталом 2022-го.