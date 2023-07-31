Какие шины покупают в России: статистика

Какие шины покупают в России: статистикаОсновную долю рынка занимает резина западных марок из старых запасов и импорт из Китая
Россияне скупают остатки шин западных марок и импортированные из Китая. По итогам первой половины 2023 года продажи резины в стране увеличились на пять процентов — рынок вышел в плюс благодаря результатам второго квартала на который пришелся сезон переобувки. При этом, как сообщает «Коммерсантъ», спрос на шины в премиальном сегменте остается неудовлетворенным, а в лидерах по объемам продаж китайские производители и остатки того, что осталось после ухода западных и японских брендов.
Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос почти до 24,1 миллиона штук, что на пять процентов превышает результат за тот же период 2022 года. В первом квартале продажи сокращались на 8,5 процента, в а апреле-июне рынок шин увеличился на 16,4 процента, до 13,1 миллиона штук.
Большую часть рынка занимают легковые шины. Средняя цена шины для легкового автомобиля во втором квартале увеличилась на один процент по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года, и снизилась сразу на 22 процента, если сравнивать со вторым кварталом 2022-го.
Если же говорить об объемах производства, то они в 2023 году резко снизились: в первом полугодии было выпущено 14,2 миллиона шин, что на 27,5 процента меньше, чем за январь-июль 2022-го. Несмотря на это, локальное производство осталось основным источником предложения: 10,4 миллиона штук против 6,4 миллиона штук импорта.
В Ikon Tyres, он же переименованный Nokian, сообщили, что в летнем сезоне 2023 года компания продавала продукцию под брендом Nokian. В «С8 Промышленные активы», которая весной этого года приобрела завод Continental, рассказали, что по условиям сделки до окончания переходного периода завод в Калуге «продолжает выпуск шин под брендом Continental». «Параллельно мы разрабатываем название бренда-преемника и приступаем к расширению ассортиментного портфеля»,— цитирует издание представителя «С8 Промышленные активы».