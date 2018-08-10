Житель Волгограда накопил 1353 неоплаченных штрафа

Пульс

Задержан рекордсмен по штрафам ГИБДД: 1,5 миллиона рублей

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10 августа 2018

В Волгограде задержали водителя, у которого накопилось 1353 неоплаченных штрафа на 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет ИА «Высота 102».

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Автомобилист был задержан в рамках специального рейда, приводимого полицейскими совместно с судебными приставами. Более тысячи штрафов водитель получил за 3,5 года. Он также три года назад был лишен водительского удостоверения за управление машиной в нетрезвом состоянии, а в 2017-2018 годах в отношении него было возбуждено четыре уголовных дела за повторное вождение пьяным.

Lada Priora этого водителя на данный момент арестована. Если он не погасит свою задолженность, то его автомобиль продадут на аукционе.

В мае у москвича арестовали машину из-за неуплаты штрафов на сумму около 500 тысяч рублей. Автовладельцу дали 60 суток на то, чтобы погасить долг.

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