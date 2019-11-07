Найденный в гараже 30-летний Ford продали по цене нового Porsche Panamera

Стоимость автомобиля по итогу торгов составила 80 тысяч фунтов стерлингов — по текущему курсу это равняется почти 6,6 миллионам рублей. За такую же стоимость на российском рынке можно купить, например, новый Porsche Panamera. Помимо самого автомобиля, новый владелец получил оригинальные документы, руководство по эксплуатации и сервисную книжку.

Ford RS Cosworth оказался крайне успешен в гонках: автомобиль неоднократно выигрывал различные кузовные чемпионаты по всему миру, а также становился победителем этапов WRC.