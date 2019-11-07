Найденный в гараже 30-летний Ford продали по цене нового Porsche Panamera

Версию RS Cosworth впервые показали публике на Женевском автосалоне в марте 1985 года. В производство модель запустили в июле 1986 года. Всего с конвейера сошло 5545 экземпляров, из которых 500 фирма Tickford переоборудовала в омологационные RS500 Cosworth. У таких хэтчбеков был более развитый аэродинамический обвес и форсированный до 227 сил двигатель с увеличенным турбонагнетателем и вторым набором топливных форсунок.
Согласно оригинальному каталогу 1986 года, Sierra в таком исполнении оснащалась двухлитровым турбомотором мощностью 204 лошадиные силы. С такой установкой она набирала первую «сотню» всего за 6,5 секунды. Максимальная скорость достигала 240 километров в час.
Выставленный на торги экземпляр был куплен в 1988 году за 15 950 фунтов стерлингов (1 307 086 рублей), и спустя четыре года владелец поставил спорткар в гараж, где он и провел последующие 28 лет. Как пишет The Sun, пробег автомобиля составляет всего 11 827 километров.
Стоимость автомобиля по итогу торгов составила 80 тысяч фунтов стерлингов — по текущему курсу это равняется почти 6,6 миллионам рублей. За такую же стоимость на российском рынке можно купить, например, новый Porsche Panamera. Помимо самого автомобиля, новый владелец получил оригинальные документы, руководство по эксплуатации и сервисную книжку.
Ford RS Cosworth оказался крайне успешен в гонках: автомобиль неоднократно выигрывал различные кузовные чемпионаты по всему миру, а также становился победителем этапов WRC.