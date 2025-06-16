Москва вложит в дорожные знаки почти 9 миллиардов рублей

Москва вложит в дорожные знаки почти 9 миллиардов рублейЭто самый крупный конкурс на закупку табличек, который когда-либо объявляла столица
В 2022 году столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заключил контракты на поставку знаков на 358 миллионов и 432 миллиона рублей с Северо-Кавказским заводом металлоконструкций (Краснодарский край) и компанией «Строй Инвест Проект». А в 2023-м указатели на 150 миллионов закупили у самарской компании «Строд Сервис».
При этом в столице работают четыре производителя дорожных знаков — «Знак», «Прайм Медиа», «ПК Бестмаш» и «Альянс». В рамках нового контракта они могут быть модернизированы, либо построят новое предприятие.
В мэрии ожидают, что локализация производства на территории столицы обеспечит «высокое качество и долговечность дорожных знаков и тем самым будет способствовать повышению безопасности дорожного движения».
По данным на декабрь 2024 года, в Москве было установлено около 900 тысяч дорожных указателей.
По данным страховщиков, москвичи становятся виновниками почти половины дорожных происшествий в поездках. Значительно реже ДТП происходят с участием водителей из Краснодара, Ставропольского края и Челябинской области: на них приходится 3, 2,8 и 2,7 процента инцидентов соответственно.