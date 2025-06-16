Москва вложит в дорожные знаки почти 9 миллиардов рублей

В 2022 году столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заключил контракты на поставку знаков на 358 миллионов и 432 миллиона рублей с Северо-Кавказским заводом металлоконструкций (Краснодарский край) и компанией «Строй Инвест Проект». А в 2023-м указатели на 150 миллионов закупили у самарской компании «Строд Сервис».

При этом в столице работают четыре производителя дорожных знаков — «Знак», «Прайм Медиа», «ПК Бестмаш» и «Альянс». В рамках нового контракта они могут быть модернизированы, либо построят новое предприятие.