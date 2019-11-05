Chevrolet выпустит эксклюзивный пикап вместе с производителем спецодежды

Сотрудничество производителя спецодежды со 130-летней историей, фирмы Carhartt, и Chevrolet началось три года назад. Перед выставкой SEMA 2016 бренды выпустили концептуальный пикап в аналогичной чёрно-золотой цветовой гамме. Аудитория с восторгом приняла новинку, однако серийного воплощения тот проект не получил.