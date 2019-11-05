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Chevrolet выпустит эксклюзивный пикап вместе с производителем спецодежды

Тяжёлый пикап Silverado HD получит спецверсию Carhartt Special Edition

© Chevrolet
Chevrolet и американская фабрика Carhartt объявили о выпуске спецверсии пикапа Silverado. Новинка, вдохновлённая концепт-каром трёхлетней давности, будет отличаться богатым оснащением, внедорожным пакетом и особыми дизайнерскими штрихами.

За основу лимитированной серии взяли грузовичок Silverado 2500 LTZ в топовой комплектации с двухрядной кабиной, офф-роуд опциями Z71 и внедорожными амортизаторами Rancho. Автомобиль покрашен в чёрный металлик с контрастными золотыми вставками, обыгрывающими логотип Carhartt. Кроме цвета, спецверсию внешне выделяет капот с прорезью, крашеные бампера и хромированная вставка на радиаторной решётке.

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В салоне Carhartt Special Edition отличается от обычных пикапов двухцветными чёрно-коричневыми креслами с кожаной отделкой, уникальной прострочкой и тиснением подголовников. Кроме того, пикап получил платформу, покрытую специальным износостойким материалом с логотопом Carhartt.

Chevrolet Silverado 2500 HD Carhartt 2016 года

Сотрудничество производителя спецодежды со 130-летней историей, фирмы Carhartt, и Chevrolet началось три года назад. Перед выставкой SEMA 2016 бренды выпустили концептуальный пикап в аналогичной чёрно-золотой цветовой гамме. Аудитория с восторгом приняла новинку, однако серийного воплощения тот проект не получил.

На этот раз Chevrolet Silverado Carhartt Special Edition доберётся до клиентов: старт продаж запланирован на осень 2020 года. Увидеть автомобиль вживую можно будет на выставке SEMA 2019: мероприятие открывается сегодня вечером.