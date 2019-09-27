Chevrolet выпустил внедорожную и «раллийную» версии пикапа Silverado

Пикап Silverado Midnight Edition получил увеличенный на 50 миллиметров дорожный просвет, новые амортизаторы Rancho, автоматическую блокировку заднего дифференциала и 18-дюймовые колёса с внедорожными покрышками Goodyear Duratrac. Кроме того, оффроуд версия отличается отсутствием хромированных деталей: в чёрный цвет покрашена радиаторная решётка, бамперы, насадки выхлопной системы, боковые подножки и логотипы Chevrolet. Для контраста буксирные проушины выделены красным.
Версия Midnignt Edition доступна для двух комплектаций Silverado и сочетается только с бензиновыми V8 объёмом 6.2 литра (426 лошадиных сил, 621 Нм крутящего момента) или 5.3 литра (360 лошадиных сил, 519 Нм крутящего момента). Оба силовых агрегата работают в связке с классическими «автоматами»: первый — с десятидиапазонным, второй — с шестидиапазонным.
Chevrolet Silverado Rally Edition
Silverado Rally Edition со спортивными акцентами отличают полосы на кузове в стиле американских маслкаров, чёрные подножки, радиаторная решётка, эмблема, насадки выхлопа и 20- или 22-дюймовые диски. «Раллийная» конфигурация доступна только в чёрном, ярко-красном, серебристом или белом цвете.
Версия Rally Edition доступна к заказу с любым бензиновым двигателем: кроме вышеупомянутых V8, пикап можно укомплектовать 2,7-литровой 314-сильной (473 Нм крутящего момента) «турбочетвёркой». Наддувный силовой агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.
Приём заказов на спецверсии Midnight Edition и Rally Edition начнётся в октябре, тогда же объявят цены. Chevrolet обещает начать поставки пикапов с индивидуальным оформлением до конца года.