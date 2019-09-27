Chevrolet выпустил внедорожную и «раллийную» версии пикапа Silverado

Пикап Silverado Midnight Edition получил увеличенный на 50 миллиметров дорожный просвет, новые амортизаторы Rancho, автоматическую блокировку заднего дифференциала и 18-дюймовые колёса с внедорожными покрышками Goodyear Duratrac. Кроме того, оффроуд версия отличается отсутствием хромированных деталей: в чёрный цвет покрашена радиаторная решётка, бамперы, насадки выхлопной системы, боковые подножки и логотипы Chevrolet. Для контраста буксирные проушины выделены красным.

Версия Midnignt Edition доступна для двух комплектаций Silverado и сочетается только с бензиновыми V8 объёмом 6.2 литра (426 лошадиных сил, 621 Нм крутящего момента) или 5.3 литра (360 лошадиных сил, 519 Нм крутящего момента). Оба силовых агрегата работают в связке с классическими «автоматами»: первый — с десятидиапазонным, второй — с шестидиапазонным.